中國航太育種示範基地 落戶吉林圖們

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新華社報導，3月11日，中國航太科技集團公司航太育種研究中心，與吉林圖們市政府，在北京舉行天宮二號、神舟十一太空搭載種子交接暨中國（圖們）航太育種示範基地簽約儀式，藜麥、玉桃、人參3種太空種子，將在吉林圖們繁育生長。

據了解，航太育種的原理，是把植物種子用衛星搭載上太空，在宇宙輻射、微重力、弱地磁、高真空以及低溫等綜合因素的作用下，引發基因變異，返回地面後，再經過專門的培育和篩選，形成有明顯優勢的新品種。

借助「航太效應」，透過「基地」的輻射帶動，充分利用航太育種科研成果，將為圖們市的特色農業發展，賦予科技動力，有助於不斷提升當地農產品品質，促進農業增效、農民增收。

(工商)