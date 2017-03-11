清明掃墓祭祖 北市消防局辦防災演習

北市消防局在大安第六公墓舉辦防災演習，提醒民眾祭祖時要注意火燭安全。(林郁平翻攝)

清明節將屆，為提高民眾安全意識，北市消防局今(11)日在大安第六公墓舉辦防災演習，除了強化清明期間防災應變能力，也提醒民眾祭祖時要注意火燭安全，一旦發現火災情事，立即撥打119報案或通知附近消防警戒人員處理。

消防局表示，演習模擬民眾焚燒紙箔不慎引發火災，現場警戒人員及消防人員立即使用「火撲」及「背負式幫浦」救災滅火；但因現場風勢過大，造成飛火現象，致擴大延燒，考量山區道路狹小車輛出入不易，立即出動「救災機車」進行初期滅火，接著小型水箱車到達現場以水線方式攻擊火勢，展現山林火災救災能力。

消防局從3月18日至4月4日期間，在北市35處合法公立公墓地區進行防火宣導警戒工作，並於假日時段3月18、19、25、26日及4月1、2、3、4日等8日，由消防局暨北市義消總隊派消防車及人員於富德公墓、富德靈骨樓及陽明山第一公墓進行駐守警戒及防火宣導。

消防局為防範未然，製作印有「清明期間掃墓防火須知」環保塑膠袋，供民眾裝水，以利於離開墓地前將焚燒紙箔等餘燼澆熄。同時也鼓勵民眾可多加利用免費代焚金、銀紙專用袋的服務，既安全又環保。

因民眾掃墓習慣燒紙錢、焚燒墓園雜草，稍有不慎極易引起火災，消防局呼籲，清明掃墓用火時一定要「四不二記得」：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，大家隨手、隨時做好火災預防工作。

(中時)