繼太妍始源後…GD也中槍！陸網友灌爆IG
南韓部署薩德防禦系統，引發大陸不滿，反韓聲浪高漲，繼少女時代成員太妍、Super Junior成員始源相繼捲入薩德風暴，遭到陸網友放話抵制，BIGBANG隊長權志龍也因為早前在社群網站instagram上傳的一張國旗照，遭陸網友罵聲灌爆，更因此登上微博熱搜榜冠軍。
權志龍早前在社群網站上傳一張國旗照，被認為刻意在中韓關係正值敏感時機表態，意外捲入薩德風波，還被大陸網友罵聲灌爆「你愛你的國家，我也只愛自己國家」、「已經取關，國家面前無偶像」、「別來中國」。
不過隨即有粉絲出來為權志龍澄清，表示當天是韓國獨立紀念日與薩德無關，希望大陸網友能明辨是非，不要誤傷無辜的人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。