繼太妍始源後…GD也中槍！陸網友灌爆IG

BIGBANG隊長權志龍。(本報系資料照)

GD因為上傳一張國旗照，慘遭陸網友抵制。(取自權志龍IG)

南韓部署薩德防禦系統，引發大陸不滿，反韓聲浪高漲，繼少女時代成員太妍、Super Junior成員始源相繼捲入薩德風暴，遭到陸網友放話抵制，BIGBANG隊長權志龍也因為早前在社群網站instagram上傳的一張國旗照，遭陸網友罵聲灌爆，更因此登上微博熱搜榜冠軍。

權志龍早前在社群網站上傳一張國旗照，被認為刻意在中韓關係正值敏感時機表態，意外捲入薩德風波，還被大陸網友罵聲灌爆「你愛你的國家，我也只愛自己國家」、「已經取關，國家面前無偶像」、「別來中國」。

不過隨即有粉絲出來為權志龍澄清，表示當天是韓國獨立紀念日與薩德無關，希望大陸網友能明辨是非，不要誤傷無辜的人。

(中時電子報)