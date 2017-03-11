廣西發現特大稀土礦床 可供百年開採
中國大陸廣西壯族自治區發現一特大型稀土礦床。這項歷時4年得到的勘察成果，獲得大陸中國地質學會評為2016年度「十大地質找礦成果獎」，可年產200萬噸礦石、開採100年以上。
廣西日報報導，平南縣大洲礦區稀土礦普查自2011年開始，2015年中提交成果報告，共圈定風化殼離子吸附型稀土礦體16個，探獲一批工業稀土礦資源量，可供年產200萬噸礦石的礦山企業開採100年以上，達到特大型稀土礦床規模。
稀土有「工業黃金」之稱，在冶金、石化、玻璃陶瓷、新材料、甚至農業方面應用廣泛。
報導說，此次新發現的稀土礦床將為大陸戰略性新興產業發展提供強有力的資源。1060311
(中央社)
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