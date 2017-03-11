中菲商定 在菲律賓共建工業園區

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中國大陸商務部部長鍾山今天表示，中菲雙方商定將在菲律賓共建工業園區。

新華社報導，在中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議記者會上，鍾山說，不久前訪問菲律賓是他擔任商務部部長後的首次出訪。

鍾山表示，訪問期間，中菲在貿易、投資、園區建設、重大基礎設施建設以及多邊區域貿易安排方面達成許多共識。

他說，中菲貿易近幾年成長較慢，但近幾個月開始快速成長，漲勢非常強勁，這說明中菲貿易有很強的互補性。1060311

(中央社)