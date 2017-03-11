商旅文融合發展 「千年商都」廣州將轉型

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今年廣州將推動商旅文融合發展，建設國際會議和旅遊目的地，打造國際商貿中心，讓廣州從「千年商都」躍向「現代商都」。

正佳集團打響產業轉型的第一槍，推動傳統商業向體驗消費轉型，打造集旅遊、文化、大數據、人工智慧等全新功能於一體的跨界超級體驗目的地。

「正佳效應」引領商圈內的商業體產生深刻變化，如太古匯引入戲劇、文學等多元體驗，打造商圈內第一座數位圖書館、演藝劇院舉辦交響音樂會、萬菱匯引進西西弗書店，替商場注入文化元素。傳統商場和網際網路融合，文化、旅遊、商貿、科技的各種混搭、融合賦予商業企業旺盛的新活力。

今年廣州市政府「2017廣州《財富》全球論壇宣傳香港推介會」發表「觀《船說》遊廣州」等商旅文融合重點項目。香港旅遊界將《船說》變成「廣州粵劇一日遊」產品，成功把「珠江遊」融合文化內涵，進而吸引大批香港遊客來廣州朝聖，甚至許多遊客都指定住在嶺南五號酒店。

(旺報)