商旅文融合發展 「千年商都」廣州將轉型
今年廣州將推動商旅文融合發展，建設國際會議和旅遊目的地，打造國際商貿中心，讓廣州從「千年商都」躍向「現代商都」。
正佳集團打響產業轉型的第一槍，推動傳統商業向體驗消費轉型，打造集旅遊、文化、大數據、人工智慧等全新功能於一體的跨界超級體驗目的地。
「正佳效應」引領商圈內的商業體產生深刻變化，如太古匯引入戲劇、文學等多元體驗，打造商圈內第一座數位圖書館、演藝劇院舉辦交響音樂會、萬菱匯引進西西弗書店，替商場注入文化元素。傳統商場和網際網路融合，文化、旅遊、商貿、科技的各種混搭、融合賦予商業企業旺盛的新活力。
今年廣州市政府「2017廣州《財富》全球論壇宣傳香港推介會」發表「觀《船說》遊廣州」等商旅文融合重點項目。香港旅遊界將《船說》變成「廣州粵劇一日遊」產品，成功把「珠江遊」融合文化內涵，進而吸引大批香港遊客來廣州朝聖，甚至許多遊客都指定住在嶺南五號酒店。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。