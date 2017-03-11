台青創業　陸科技部長：政策一視同仁

大陸科技部長萬鋼11日接受《旺報》提問表示，台青在大陸創業，所有政策都是一視同仁。(陳君碩攝)

大陸科技部長萬鋼11日表示，越來越多台灣青年活躍在大陸的創業舞台上，因為語言相通、習俗相近，台青在大陸創業有很大的天地，他強調大陸所有創業政策都是一視同仁；對於智慧財產權保護的疑慮，他指出大陸授予專利排在世界前列，形勢越來越好，將更加尊重智慧財產權，在人工智能的規畫，則在兩會以後會很快公布。

大陸全國人大11日舉行科技部專場記者會，《旺報》記者詢問：在李克強總理提出的「大眾創業、萬眾創新」的號召下，有越來越多的台灣青年到大陸來創業。就我採訪的經歷瞭解，有些台灣高科技或高技術團隊對於大陸在智慧財產權或者專利的保護上不夠嚴謹，因而產生一些疑慮，甚至有一些卻步。請問部長如何看待這個情形？另外，今年在兩岸青年的互聯網創業方面，會不會出台什麼新的政策措施？

大陸科技部長萬鋼表示，他自己考察創業基地不下10次，看到越來越多台青活躍在大陸創業的舞台，從中感受到參與者的勤奮和智慧，讓他留下深刻印象，也了解到創業者存在融資、市場、創業輔導等問題，他強調，目前各個眾創空間都給予很多支持，「我們所有的政策都是一視同仁的」。

對於有些台高科技創業團隊擔心大陸智慧財產權和專利保護不夠，萬鋼表示，去年一年已加大智財權保護的執法力度，大陸授予、申請專利的數字，也走在世界前列，「更多的專利正在被創造出來，創造專利的人會更加珍惜專利」，大陸會更加尊重智財權，形勢會越來越好。

(旺報)