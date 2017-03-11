李元簇不寂寞 靈前仍見學生用心付出

前國大代表吳明增、監委劉德勳、輔大法學院長郭土木與已故前副總統李元簇感情深厚，自李辭世後幾乎天天到李家幫忙接待處理，令人感動。(江詩筑攝)

前副總統、國民黨主席參選人吳敦義今天下午赴已故前副總統李元簇靈前上香致意，他在隨扈陪同下，低調進入李家，在屋內待約5分鐘後，與李元簇昔日學生兼好友新竹前國大代表吳明增、監委劉德勳等人在李家戶外進行簡短交談，全程約9分鐘後即離開，吳明增、劉德勳、輔大法學院長郭土木等人代表家屬，向吳敦義揮手致謝。

李元簇在法學界資歷深厚，桃李滿天下，卸任後定居頭份，仍結交不少花友、山友、學生等都會固定來探視他，晚年也不寂寞，據知情人士透露，李副總統雖然獨居頭份，但是每到周六日，現任監委劉德勳夫婦都會到李家陪伴，有時候連劉的兒子、媳婦、孫子輩等都會一起到李家跟李爺爺打招呼，就像是對待自己的父親一般，感情非常融洽。

李元簇8日凌晨4點15分安詳辭世，他的民間友人、學生隔天一早接獲訊息都趕往李家協助打理，其中，劉德勳幾乎是天天到頭份李家忙進忙出幫忙接待，就連上班日也不例外，等到下班後依舊趕到頭份，也讓知情人士感動這份結識數十年的真摯情意。

(中時)