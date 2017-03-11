莎拉布萊曼台南首演 觀眾如癡如醉
台南國際藝術節剛開幕，英國美聲名伶莎拉布萊曼11日晚間首度到台南獻聲開唱，穿著一席燙金色長袍出場，天籟之聲震撼全場上萬民眾，觀眾在沁涼微風中聽得如癡如醉，每首歌皆掌聲如雷。
有「月光女神」之稱的莎拉布萊曼曾多次到台灣演唱，9日首度在文化古都台南演出，受到台南民眾喜愛，演出前門票賣破9成。
莎拉布萊曼9日抵台南，入住大億麗緻酒店，品嘗過台南小吃擔仔麵、牛肉湯，大讚是人間美味。
演唱會樂隊由長榮交響樂團擔綱，現場打造世界巡迴演唱會的舞台規格，在莎拉布萊曼的清唱美聲中開起序幕，接著以「浪漫空靈」的歌喉唱出21首歌曲，包括她拿手的耳熟能詳歌曲《月光女神》、《史卡布羅集市》、《公主徹夜未眠》、《告別時刻》等，並有多首隱藏版曲目，讓觀眾聽得如癡如醉，掌聲不斷。
台南市體育場11日晚間湧入上萬觀眾，台南市長賴清德與多位市府官員皆到場欣賞，在演唱會後直奔後台，贈送蘭花絲巾，讚揚國際歌手表演讓台南藝術節更增光。
莎拉布萊曼在台南三天兩夜的行程緊湊，10日全天在體育場彩排，11日晚間演出結束立刻返回台北，旋即搭機返回英國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。