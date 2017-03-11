莎拉布萊曼台南首演 觀眾如癡如醉

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莎拉布萊曼台南開唱，21首歌曲如同天籟迴盪現場，觀眾聽得如癡如醉。（程炳璋攝）

台南國際藝術節剛開幕，英國美聲名伶莎拉布萊曼11日晚間首度到台南獻聲開唱，穿著一席燙金色長袍出場，天籟之聲震撼全場上萬民眾，觀眾在沁涼微風中聽得如癡如醉，每首歌皆掌聲如雷。

有「月光女神」之稱的莎拉布萊曼曾多次到台灣演唱，9日首度在文化古都台南演出，受到台南民眾喜愛，演出前門票賣破9成。

莎拉布萊曼9日抵台南，入住大億麗緻酒店，品嘗過台南小吃擔仔麵、牛肉湯，大讚是人間美味。

演唱會樂隊由長榮交響樂團擔綱，現場打造世界巡迴演唱會的舞台規格，在莎拉布萊曼的清唱美聲中開起序幕，接著以「浪漫空靈」的歌喉唱出21首歌曲，包括她拿手的耳熟能詳歌曲《月光女神》、《史卡布羅集市》、《公主徹夜未眠》、《告別時刻》等，並有多首隱藏版曲目，讓觀眾聽得如癡如醉，掌聲不斷。

台南市體育場11日晚間湧入上萬觀眾，台南市長賴清德與多位市府官員皆到場欣賞，在演唱會後直奔後台，贈送蘭花絲巾，讚揚國際歌手表演讓台南藝術節更增光。

莎拉布萊曼在台南三天兩夜的行程緊湊，10日全天在體育場彩排，11日晚間演出結束立刻返回台北，旋即搭機返回英國。

(中時)