對彈劾判決不表態 朴槿惠恐使對立加劇

昨天遭到解職的南韓前總統朴槿惠，至今都未針對憲法法院的這項判決結果發表聲明，恐將使支持民眾的抗議行動激化，並使國家進一步陷入混亂。

「韓國時報」（Korea Times）英文網站指出，在憲法法院基於關說和貪污等罪行判決彈劾通過後，朴槿惠本應透過文告或記者會，說明她的態度，但她卻違背外界期待，選擇沈默，一如她面對棘手問題時的一貫作風。

有些政治人物敦促她，宣布接受判決結果，因為這是1位前總統的最後道德責任，以安撫對判決結果感到憤怒的支持民眾，並彌縫保守派和自由派兩大勢力間的裂痕。

然而青瓦台消息人士透露，朴槿惠不會發表任何文告。韓國時報指出，這種沈默回應只會被外界解讀為拒絕接受判決結果，而朴槿惠的某些律師也的確表示了此一態度，恐使挺朴民眾的情緒因此激化，對國家形成不利。

「中央日報」（JoongAng Daily）網站報導，南韓各政黨及有意角逐總統大位的政治人物，今天一致呼籲舉國團結，強調「國家統合」是繼續前進的最迫切需求。

朴槿惠所屬自由韓國黨發表聲明說，該黨「謙卑地接受」法院判決，並對「判決結果深感責任重大」。代理主席印明鎮（In Myung-jin，音譯）也對民眾致歉。

正黨表示，判決結果是憲法法院與「出賣民眾的勢力」保持距離的「正確決定」；並說，將為促進國家團結而努力。

韓國時報並報導，整個醜聞的核心人物、朴槿惠的閨蜜崔順實已向朴槿惠道歉。崔順實的律師發布新聞稿說：「被告崔順實一再向總統和人民道歉。」

中央日報報導，隨著憲法法院作出判決，政治和經濟不確定情勢廓清，金融市場情緒出現好轉，使昨天首爾股市上揚。

在憲法法院宣判前，韓國綜合股價指數Kospi開盤走低，下挫0.05%；但在宣判後，指數應聲反彈，最後以2097點作收，漲幅0.3%。1060311

(中央社)