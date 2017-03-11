苗栗植樹綠化 發送2000棵樹苗

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苗栗縣長徐耀昌今天上午在植樹節活動發送樹苗給民眾。(江詩筑攝)

苗栗縣府與林務局新竹林區管理處合作，11日上午在造橋龍昇村的大潭水利工作站旁舉行「植樹節」活動，縣長徐耀昌除了表揚植樹綠化有功的人員及民間社團，也代表種下南洋喬木，現場並準備2000顆茶花、桂花、含笑等樹苗供民眾索取，民眾反應熱烈，大排長龍。

徐耀昌表示，為宣導植樹、護樹觀念，縣府自1996起至2016年止，執行林務局獎勵造林計畫，至今造林面積面已達736公頃以上，減低二氧化碳排放，兼顧生態保育及生活環境維護，讓植樹護林成為全民運動。

(中時)