譚詠麟、黃百鳴法國度假 雪地泡湯喝香檳

譚詠麟（右）和黃百鳴泡在熱手池裡開香檳。（取自新浪微博＠譚詠麟AlanTam）

譚詠麟與朋友們在雪地裡享受度假氛圍。（取自新浪微博＠譚詠麟AlanTam）

譚詠麟每年都會和一群好友出國度假，日前他和黃百鳴等人就飛到法國滑雪。今天（3月11日）早上他po多張照片，只見鏡頭裡的譚校長和滿頭白髮的黃百鳴泡在熱水按摩池喝香檳、四周被厚厚的白雪圍繞，十分愜意。

不過，2人開香檳時，因為沒有支撐點，很難打開，最後還得勞煩送酒來的度假中心美女服務生協助。等酒瓶塞沖飛後，黃百鳴快手搶過酒瓶，把酒淋在譚詠麟身上，隨即從半空中把酒倒進自己嘴裡，最後2人的臉都被瞬間成冰的酒汁凍得皺成一團。

(旺報)