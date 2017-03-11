桃市衛局稽查遠東油脂違規產品 下架量達245公斤

桃園市衛生局食安稽查大隊稽查遠東油脂違規產品。（甘嘉雯翻攝）

遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳。（甘嘉雯翻攝）

遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳等19項相關產品，桃園市政府衛生局今日持續追查，出動桃園市食安稽查大隊至大賣場、便利超商及麵包店、經銷商等90處進行查核，業者皆已配合下架，目前下架量為245公斤，在架上並未發現效期今年9月30日之前的違規產品。

桃園市食品相關公（工）會也積極配合衛生局，督促所屬會員協助下架違規產品。遠東油脂公司雖然因下游業者今明兩日多未營業，到目前仍持續回收達182.16公斤。衛生局除了持續監督遠東油脂公司、也呼籲下游業者盡速配合下架與回收

(中時)