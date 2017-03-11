2017年高中高職博覽會　熱鬧展開

2017年高中高職博覽會11、12日舉行，學校人員賣力介紹特色。（甘嘉雯攝）

北科大附屬桃園農工動力機械群科在校園搭起動力小火車展示學習成果，市長鄭文燦（中）一時興起也充當駕駛。（甘嘉雯攝）

2017年高中高職博覽會，11日起連2天在台北科技大學附屬桃園農工舉行， 為了讓桃園市國中學生及家長瞭解各高中高職及五專辦學特色，邀請全市高中職、新生醫護管理專科學校及新設校的新屋高中等38所高中職及五專共同參展，桃園市長鄭文燦親自為活動揭開序幕。

為了吸引學生就讀，各校無不使出渾身解數，包括啦啦隊、儀隊花式操槍、手語舞蹈、武術表演、花式調酒表演都很吸睛，讓現場儼然成為搶學生戰場，活動期間，桃園火車站從上午8點30分起就有免費接駁車，民眾可多加利用。

(中時)