吵架鬧翻 女臉書PO照辱罵 遭恐嚇罪起訴

29歲張姓女子與黃姓女子原是好友，後因故吵架鬧翻，張女故意在臉書PO出黃女身著泳裝的照片，還寫「在酒店工作，老想拍一堆想網紅的裸照，吸引那些豬哥上門，敗壞社會風氣」，並在Line特定群組以粗話辱罵黃女，「小心我找人出氣在妳小孩身上」，桃園地檢署檢察官認定張女構成妨害名譽、恐嚇罪嫌，將她起訴。

(中時)