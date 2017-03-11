兩派首爾對立 倒朴5萬人高喊逮捕朴槿惠

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昨天遭南韓憲法法院裁定彈劾成立的下台總統朴槿惠，今天仍隱身青瓦台，約5萬名反朴群眾走上首爾街頭，高聲要求逮捕她。另一派數萬人則上街聲援朴槿惠。

法新社報導，南韓憲法法院昨天無異議維持國會決定，通過彈劾，因貪腐醜聞被迫下台的朴槿惠至今尚未發表任何談話。

約5萬名反朴群眾今天走上街頭，歡慶這項判決，他們高喊，「人民贏了！逮捕朴槿惠」！當局出動數以千計鎮暴警察維持秩序。

約2萬名挺朴群眾憤怒地揮舞旗幟，齊聚市政廳附近，要求重新審視憲法法院所做的一次性裁定。警方架起路障，以隔開兩派人馬。

警方已因行為暴力逮捕數名抗議者，部分挺朴民眾襲擊攝影記者和電子媒體，導致他們割傷或留下瘀青。

朴槿惠幕僚告訴「朝鮮日報」，她尚未計畫對法院的裁定或她未來的行動發布聲明。

報導引述朴槿惠一名匿名幕僚的話指出：「朴槿惠總統顯然因這項判決而大受打擊，她看來情緒低落。」

匿名幕僚說：「她想獨處一會兒。」

朴槿惠現在必須搬出青瓦台。她的幕僚告訴韓聯社，朴槿惠將在位於首爾江南區的私宅完成整修和清理後，搬離總統府。

電視畫面顯示，一輛小卡車停在朴槿惠2層樓的私宅外卸貨。

憲法法院通過彈劾裁定後，除了維安外，朴槿惠所有權力和特權即刻遭剝奪。（譯者：中央社蔡佳伶）1060311

(中央社)