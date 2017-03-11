碧湖公園發現禽流感 北市啟動高危點防疫措施
台北市動保處今晚表示，本月8日在內湖區碧湖公園由民眾通報、送檢的死亡鴨科水禽屍體，11日接獲家畜衛生試驗所檢驗結果，發現檢出H5高病原性禽流感反應，已依北市禽流感高危點作業流程，對周邊3公里高危點進行防疫處置。
動保處表示，防疫處置包括替周邊2場養禽戶進行採樣監測，並由環保局、公園處及水利處於48小時內，針對檢出地點及周邊3公里內禽鳥餵養熱點及禽鳥聚集處（C類高危點，25處）加強清潔消毒。
另外，配合啟動防疫機制，公園處負責轄管內湖區公園的花卉中心約20位員工，也將於12日停止休假，進行高危點公園全面消毒，並將加強巡查轄區內所有公園禽鳥狀況，如有禽鳥健康狀況不佳，將立即通報動保處協助處理。
動保處呼籲，除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，也不要餵飼野鳥、避免接觸禽鳥，做好個人衛生。若民眾發現鳥禽屍體，切勿自行撿拾，請立即撥打台北市民當家熱線1999通報或台北市動物救援專線87913064、87913065，相關防疫人員將盡速前往現場處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。