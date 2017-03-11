碧湖公園發現禽流感 北市啟動高危點防疫措施

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台北市動保處今晚表示，本月8日在內湖區碧湖公園由民眾通報、送檢的死亡鴨科水禽屍體，11日接獲家畜衛生試驗所檢驗結果，發現檢出H5高病原性禽流感反應，已依北市禽流感高危點作業流程，對周邊3公里高危點進行防疫處置。

動保處表示，防疫處置包括替周邊2場養禽戶進行採樣監測，並由環保局、公園處及水利處於48小時內，針對檢出地點及周邊3公里內禽鳥餵養熱點及禽鳥聚集處（C類高危點，25處）加強清潔消毒。

另外，配合啟動防疫機制，公園處負責轄管內湖區公園的花卉中心約20位員工，也將於12日停止休假，進行高危點公園全面消毒，並將加強巡查轄區內所有公園禽鳥狀況，如有禽鳥健康狀況不佳，將立即通報動保處協助處理。

動保處呼籲，除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，也不要餵飼野鳥、避免接觸禽鳥，做好個人衛生。若民眾發現鳥禽屍體，切勿自行撿拾，請立即撥打台北市民當家熱線1999通報或台北市動物救援專線87913064、87913065，相關防疫人員將盡速前往現場處理。

(中時)