酒駕男拒檢衝撞2騎士 警開5槍制止

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新北市53歲林姓男子，今晚7時許酒後開車載著3名友人，行經三重區忠孝路與自強路時遇警攔查，林男拒檢加速逃逸，先撞倒2名機車騎士，還企圖倒車衝撞警方，員警見狀趕緊對汽車輪胎連開5槍制止，林男汽車失控停下，員警一擁而上將林男拖出車門壓制，將依公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。

警方調查，林男於忠孝路與自強路口時遇攔檢不停，與員警追逐約500公尺，至自強路與三和路四段路口時，先撞倒2名機車騎士，不顧員警喝斥，倒車企圖衝撞員警機車，員警當下對車胎連開5槍，待汽車失控停下時上前逮人。

警方表示，林男遭壓制時一臉醉醺醺，因當下無法執行酒測，先行送往醫院抽血進行酒測，而遭撞倒的機車騎士28歲曾男左小腿骨折，27歲李女則輕微擦傷，經送醫後均無大礙，全案將依公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。

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(中時)