敘利亞2炸彈引爆 什葉教徒46死

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敘利亞人權瞭望台組織說，今天在敘利亞首都大馬士革針對什葉派朝聖者引爆的2枚炸彈，炸死了46人，其中多半是伊拉克信徒，這是當地所發生最血腥的攻擊事件之一。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，其中1枚路邊炸彈是在1輛公車駛過時起爆，另在巴布艾薩希爾區（Bab al-Saghir）有1名自殺炸彈客引爆身亡。

巴布艾薩希爾區有若干什葉派陵墓，吸引世界各地的穆斯林前來朝聖。

瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴記者：「爆炸並造成數十人受傷，其中有些人是重傷。」目前尚無任何團體宣稱犯案。

敘利亞國營電視台報導，在「恐怖分子引爆2枚炸彈」後，造成40人喪生，120人受傷。

電視畫面顯示，有若干白色公車的車窗破碎，有些車身燒成嚴重焦黑。1060311

(中央社)