日皇族贈櫻10週年 謝長廷吟詩辦茶宴

駐日代表謝長廷昨天在代表官邸辦紀念與日本皇族有淵源的「霞會館」贈櫻10週年台日文化活動。謝長廷夫婦吟詩，並安排台灣年輕人的現代茶藝表演宴客。

駐日本代表處的這場「霞會館贈櫻10週年．台日文化交流會」活動由謝長廷主持，日本皇族「霞會館」理事長北白川道久偕同該會主要理事、台日文化界等約80人與會。

霞會館的前身為「華族會館」，成立於1874年，由日本舊皇族與貴族組成。理事長北白川與台灣關係深厚，2007年接任理事長一職之後，同年致贈3株「台灣原生種緋寒櫻」木苗，植於駐日代表處庭院，象徵台日友好。

這場交流活動由日本著名長唄三味線大師杵屋勝國及杵屋勝國毅叔姪2人演奏名曲「水流」揭開序幕，謝長廷與二松學舍大學名譽教授張明輝吟唱漢文古詩。

謝長廷致詞表示，今年適逢暖冬，緋寒櫻已於月前燦爛盛開。感謝各演出者不辭辛勞、用心規劃，期盼藉機加深雙邊文化交流與彼此理解。

北白川代表「霞會館」致贈霞會館編纂的日本歷史圖錄集。

演出節目包括「霞會館」所屬絲竹會9位理事演奏4首宮廷雅樂。之後，由台南「十八卯茶屋」的葉東泰、「陶聲門陶笛室內樂團」藝術總監官鋒忠，與留日博士葉顓銘等人表演現代茶藝搭配古詩吟唱，並以台灣師生自行研發的國產蘭花新品種「維納斯蝴蝶蘭」製蘭花茶點宴客。

謝廷長受訪時表示，今天茶的特色是喝下去最後有蘭花的香味。台灣的茶道在很多年輕人的努力下，現在已有個型出來了，要一直把它提升精神的層次，這也是一種「道」，台灣獨特風格的「道」。茶藝表演時，有陶笛吹奏「蘭花草」樂曲等搭配，氣氛更好。

時逢311東日本大震災屆6週年，謝長廷表示，除了他應邀出席日本政府主辦的311震災6週年追悼式之外，下個月預定去日本東北，因有交響樂團要去演奏。

他說，台日之間患難相助，有一種命運共同體的感覺。台灣的自然災害也很多，此外，像是少子高齡化等，台日面臨同樣的課題，應互相幫助。1060311

(中央社)