安養院超收最重僅罰30萬 桃市籲請修法

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市府社會局邀請各單位討論現行法規。（甘嘉雯攝）

桃園龍潭安養院火警釀4死13傷慘劇，桃園市政府社會局長古梓龍表示，11日邀集市府消防局、都發局建管處研商，也邀請衛福部社家署與會，檢討現行老人福利法規及作為，避免長照機構規避稽查等違法事件，強化機構稽查與各單位橫向協調聯繫，以維護民眾權益。

古梓龍建請中央衛福部研議修訂老人福利相關法規，因為目前超收最重僅能罰30萬元，對惡意違規機構恐過輕，與中央有共識朝修法方向努力。

(中時)