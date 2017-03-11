311震災6週年 日本哀思中紀念

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日本今天舉行默哀，以紀念6年前造成重大傷亡的地震、海嘯和核子災難。震災重創東北部海岸大片區域，目前仍有逾10萬人無法或不願回家。

法新社報導，在東京舉行的追悼會中，日本首相安倍晉三和其他出席人士在當年地震發生時刻下午2時46分為罹難者默哀，許多受影響地區的居民也同時默哀。

年事已高的日本天皇明仁和皇后美智子今年未出席追悼會，而由親王文仁和王妃紀子代表參加。

明仁說：「我的心無比沈痛。」

所有出席人士走到台上，在一個白色長桌上放下代表哀思的白花。現場有樂隊演奏著哀傷的古典樂曲。

在另一個現場，如同每個月的11日，數百名警察和消防人員沿著福島海岸仔細搜尋至今仍下落不明的民眾遺體或其他物證。

海灘或其他許多地方聚集了祈禱的人群，有人把花投進大海，藉以紀念失去的所愛。

沿海的相馬鎮（Soma）一名老婦人告訴日本放送協會（NHK）：「這片海洋今天如此沈靜。為什麼那天它是那麼狂暴，激起波濤巨浪？」

宮城縣（Miyagi）其中受災最嚴重之一的名取市（Natori），主要是罹難孩童父母和同學的100多人，施放附有隻字片語的鴿形汽球。

其中一封寫著：「你們永遠活在我們的記憶裡。」

警察廳（National Police Agency）最新數據顯示，地震和海嘯造成的罹難和失蹤者共計1萬8446人。

此外，據官方數字，逾3500人災後因病或自殺而過世。（譯者：中央社周慧盈）1060311

(中央社)