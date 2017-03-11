大陸爆捕捉鯨鯊 官方：救護治療

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最近廣西爆出民眾捕捉鯨鯊，廣西湛江某網友在微信社團貼出「捕捉鯨鯊」的影片，數名潛水人員將鯨鯊包圍，其中3名分別圍住鯨鯊兩側及頭部，並將它推入藍色設備。短短28秒的影片於網路瘋傳。

海南省陵水黎族自治縣海洋與漁業局，也於10日澄清，最近在網路流傳影片，僅為陵水分界洲島的海洋劇團正在轉運受傷的鯨鯊。

而陵水海洋與漁業局也立即，將相關情形匯報海南省海洋與漁業廳，並要求海南省南海水野生動物救護中心盡快派出醫護人員，協助鯨鯊療養。

分界洲島海洋劇場經理鄭帥說：「那隻鯨鯊重約1000斤，長度約4米，除了尾鰭受傷外，身體非常健康。」針對網路瘋傳捕捉鯨鯊影片，鄭帥解釋，當時接獲漁民通報有鯨鯊受傷請求協助，便立即派出醫護人員；為了提供鯨鯊更好的救護、療養環境，才會把牠轉運到分洲界島。

(旺報)