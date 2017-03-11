SBL》呂政儒展現射手價值 裕隆勝台啤

呂政儒投進三分球後，不禁高喊慶祝。(中華籃協提供)

為了跟隊友賀夫嗆聲，「男模」呂政儒決定拚了！呂政儒11日全場投進6顆三分球，貢獻21分，搭配賀夫22分、9籃板、5助攻與5火鍋，新北裕隆68比61力退台啤，率先取得季後賽次輪首勝，呂政儒說：「都是因為賀夫！」

「因為我要跟賀夫證明一下，誰才是SBL現在最佳射手。」呂政儒賽後信心滿滿表示，他賽後也刻意指著自己與賀夫的三分球表現，不管怎樣呂政儒的三分球投12中6，確實比起賀夫的投7中2優異許多，難怪男模滿臉得意。

向來不願輕易服輸的賀夫，當然不可能就這麼放過狂虧隊友機會，「呂政儒只是很幸運而已，他每天都是這麼幸運，我才是現在SBL的最佳射手。」聽到賀夫這麼囂張的回應，呂政儒不禁拍了一下賀夫胸口，展現兩人好交情。

不過裕隆這場比賽得以轟垮台啤的關鍵，在於第3節的三分火力全開，裕隆第3節三分球投8中7，準到台啤根本無法阻攔，雙方差距轉眼擴大到18分，幾乎這場比賽勝負提前在第3節就已底定。

「畢竟我們因為沒打首輪，休息時間比台啤來得久，整體狀態確實有點差，」呂政儒說，「幸好經過上半場的調整，我們才在第3節徹底爆發，代表我們逐漸適應比賽節奏，我相信我們必定可以越來越好。」

台啤全隊僅有李恩1人得分上雙，他拿14分、21籃板，三分球表現更是低迷，全場投18中3，命中率連2成都不到，台啤教練周俊三說：「比起進攻，我比較擔心我們防守強度與決心不夠，才在第3節沒法阻止對方射手。」

(中時電子報)