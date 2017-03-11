勞工抗爭烽火四起 「小英不再聽不同的聲音」
蔡英文執政後，和公民團體漸行漸遠！從華航罷工、一例一休，到台鐵產業工會休假爭議，勞工抗爭愈趨激烈，但政府立場可說是愈來愈硬。監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南不滿說，民進黨在野時，很願意和公民團體接觸，執政後，卻完全不聽和自己立場不同的聲音。
據《聯合晚報》報導，桃園市產業總工會秘書長姚光祖也指出，政府如果只將抗爭者視為要對付蔡英文的人，而採壓制作為，是本末倒置。
台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔，坦言對蔡英文很失望，她說，婚姻平權是民進黨選前重要政見，同志社群、年輕族群因此支持蔡英文，但府院未積極提出方案，也未能破除反對方釋放的不實謠言，把問題又丟回社會。
全國教育產業總工會理事長黃耀南點出，以前國民黨執政，全教產還會收到教育部的邀請，但小英上台後，由於年金改革議題，雙方有歧異，全教產遭封殺，蔡英文執政不到1年，有如社運團體的「寒冬」。
國民黨文傳會副主委李明賢痛批說，蔡政府不聽反對的聲音！？某南部綠委做了最好的詮釋：「你要跟我對幹膩！」執政者的心態就是如此，反對的聲音算甚麼，執政者早就不在乎了，因為執政的謙卑、謙卑、再謙卑，已經轉變成執政的高傲、高傲、再高傲了。
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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