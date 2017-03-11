張睿家演流氓 台語靠爸錄音教學
演員張睿家主演公視新創電影「濁流」，今天直喊講台語是拍片最大挑戰，為詮釋地痞流氓，特地請爸爸錄音教學，勤練當地腔調，被演員喜翔虧髒話講得最標準。
「濁流」下午在台北舉行放映會，演員張睿家、喜翔、張翰、曾珮瑜、林映唯及導演莊絢維出席。電影描述在貧富差距大的城鎮，市井小民在政商勾結下苦不堪言，延伸出一場假綁架的生存遊戲。
張睿家與喜翔搭檔演父子，被讚神韻相似，張睿家笑說，之前在電影「想飛」就演過父子，喜翔像父親般照顧他，「那時天氣冷，喜翔大哥突然抱住我雙臂，開始搓熱」，不只身體暖，心也暖了。
談到拍片過程最大挑戰，張睿家直喊是講台語，「雖然我是彰化人，但6歲就搬到台北」，為生動詮釋地痞流氓，特地請爸爸錄音教學，也向喜翔請教；看到張睿家認真練習模樣，讓喜翔非常讚許。
綁架案主場景在廢工廠拍攝，當張睿家走過鐵捲門，不到5秒，鐵捲門竟然降下，事後才知該處曾發生意外命案，讓飾演被綁架市長的張翰直呼「毛死了」，當晚屋主大陣仗請道士做法，張睿家說，屋主還一直好心要幫他免費收驚。
喜翔被問到和小30多歲女友戀情發展，直喊歲數大不會結婚，但喜歡小孩，有機會會想生；張翰與藝人妻子林利霏今年6月將迎接女兒「小翰寶」誕生，一家3口都是風象星座，屆時家裡氣氛會很熱鬧。1060311
(中央社)
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