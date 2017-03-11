SBL季後賽 賀夫當關助裕隆擊敗台啤
SBL季後賽4強今天在板橋登場，裕隆的洋將賀夫摘下全場最高的22分，外加9籃板5助攻5阻攻，而全隊也飆進13顆三分球，終場以68比61擊敗台啤拿下首勝。
上半場雙方拉鋸，下半場也一度戰成平手，不過第3節裕隆手感逐漸升溫，單節三分球8投7中，包含呂政儒、陳世念、胡凱翔和賀夫（Herve Lamizana）都投進三分球，一度取得56比38的優勢。
但第3節尾聲裕隆的犯規、失誤，讓台啤縮小差距，第4節台啤持續反撲，不過裕隆鞏固籃板，加上賀夫連續的得分，又拉開領先分數。
最後39.2秒，台啤黃聰翰的三分球追成61比67，台啤隨即動用犯規戰術，不過仍無法追回落後分差，裕隆終場68比61獲勝。
賀夫上半場6分、下半場16分，他認為，其實自己感覺都不錯，在隊友的鼓舞下，下半場找回感覺，還有就是拚命的防守；呂政儒也貢獻21分，其中三分球12投6中，帶給台啤傷害。1060311
(中央社)
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