傳刺金兩嫌若返平壤 北韓願釋大馬9公民

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大馬方面傳言，北韓在最近的外交談判中開出條件，只要大馬警方讓目前鎖定的2名涉嫌參與刺殺金正男的北韓籍嫌犯回到平壤，北韓將立即讓滯留在平壤的9名大馬公民回國。

根據1名知情人士指出，目前大馬派出外交部秘書長冉蘭依布拉欣（Ramlan Ibrahim）與北韓直接談判，而北韓談判的重點聚焦在大馬警方目前鎖定的兩大嫌犯，即37歲北韓高麗航空職員金旭日及北韓駐馬來西亞大使館的44歲二等秘書玄光成。

消息人士表示，一旦大馬警方同意放過上述兩人，並讓他們平安回到平壤，北韓政府將無條件立即釋放目前仍滯留在平壤的9名大馬公民回國。

根據大馬總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）稍早的說法，金旭日及玄光成目前仍躲藏在北韓駐馬來西亞大使館中。大馬警方已向金旭日發布通緝令，至於玄光成則僅被要求出面配合調查。

大馬外長阿尼法（Anifah Aman）在今日稍早的記者會中表示，除了會儘速解決互禁對方國民離境的外交風暴外，也會討論金正男遺體處理問題。1060311

(中央社)