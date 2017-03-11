新店8旬婦走失10天 家屬焦急號召民眾協尋

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家屬在網站發文請民眾一起協尋。（葉書宏翻攝）

8旬林姓婦人獨自上山被監視器拍下。（葉書宏翻攝）

8旬林姓婦人患有輕微失智症，2日獨自一人從新北市新店住家外出後，一路沿著寶興路往北市文山區老泉里方向行走，最後失去蹤跡，家屬焦急萬分在各大網站發文協尋，由於林婦已失蹤10日，警方將她列為失蹤人口，將持續調閱相關監視器。

家屬在網站發文表示，「協尋鄰居新店林媽媽：穿著深綠、咖啡色小花點外套，約150多公分」。家屬每天心急如焚，除了報警外，也聘請私人搜救隊上山找人，希望可以有林婦的消息。

警方呼籲，若是民眾有發現相關特徵的老婦人，可向新店警分局江陵派出所聯絡：02－2911–2165。

(中時)