敘利亞大馬士革爆炸 40人死120人傷

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敘利亞大馬士革發生2起炸彈攻擊，其中一起在1輛公車駛過時引爆炸彈。（圖／美聯社）

根據CNN報導，伊拉克外交部表示，敘利亞首都大馬士革11日發生兩起爆炸，攻擊者使用簡易爆炸裝置（IED，土製炸彈），造成至少40名伊拉克朝聖者死亡，另有120人受傷，當時朝聖者正在參觀聖地。

敘利亞國營電視台報導，恐怖分子引爆2枚炸彈後，造成40人喪生，120人受傷。

根據中央社報導，敘利亞人權瞭望台組織表示，其中1枚路邊炸彈是在1輛公車駛過時起爆，另在巴布艾薩希爾區（Bab al-Saghir）有1名自殺炸彈客引爆身亡。

巴布艾薩希爾區有若干什葉派墓地，吸引世界各地的穆斯林前來朝聖。目前尚無任何團體宣稱犯案。

(中時電子報)