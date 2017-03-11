秀琴怒槓酸民 ！「你們沒資格批評」陳致遠

陳致遠上節目談球員血汗史惹議，妻子秀琴心疼嗆酸民。(本報系資料照、取自臉書)

陳致遠感謝外界指教。(取自臉書)

陳致遠日前上《54新觀點》大談球員血汗史，遭網友痛批打假球的人，有什麼資格代表球員來談棒球，對此，陳致遠晚間就在臉書回應外界批評，「我也不會很在意你們所酸的話，所有球員都是辛苦的，我只是來做分享過去的經驗談，謝謝你們的指教喔！」而妻子秀琴則不捨老公挨轟，留言反嗆酸民沒資格批評。

曾捲入職棒簽賭案的陳致遠，被質疑沒有資格上節目談棒球，對此他也在臉書回應外界批評，表示自己只是分享過去經驗，「你們不管怎麼說我，我是人，我還是得努力往前走而且是要用百分之兩百的用心往前走，我也不會很在意你們所酸的話，所有球員都是辛苦的，我只是來做分享過去的經驗談，謝謝你們的指教喔！我會更努力做好我自己的角色，加油！中華隊，加油台灣的棒球。」

秀琴為夫槓酸民。（取自臉書）

陳致遠正能量態度獲朋友大讚，他也回應：「當然要正面一點，如果隨著酸民起舞，不就輸了，我會更努力的，努力直到停止呼吸為止，加油嘍！」

林秀琴也留言為老公叫屈，反問酸民們有穿過中華隊球衣去打球嗎？稱人要往前看，不要見影猛開槍，「只是上個新聞節目分享比賽心酸史還有努力想為國爭光的退役球員、講出從以前到現在都一樣很辛苦沒有高規格待遇，叫現役球員他們敢講嗎？」直言酸民才沒資格批評。

(中時電子報)