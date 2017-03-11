中和納骨堂春祭大典 警實施交通管制

我要評比

警方實施交通管制，協助民眾參加春祭大典。（葉書宏翻攝）

中和納骨堂春祭大典，警方實施交通管制。（葉書宏翻攝）

新北市中和區納骨堂今（11日）舉辦春祭大典，延聘會開法師主壇，恭誦「地藏菩薩本願經」超薦先靈，中和區公所在現場安排有服務人員協助家屬塔位查詢、聯絡資訊更新及開櫃位等服務。

為維護交通順暢，中和警分局沿途實施交通管制、禁止車輛進入，中和區公所於上午7時至下午3時30分在捷運南勢角站、興南路2段399巷口（新巴士停車場），及興南路2段399巷臨39號停車場設有接駁車站，返程最後一班車時間為下午4時30分。

(中時)