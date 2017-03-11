全英公開賽》戴資穎逆轉勝首闖決賽 周天成惜敗李宗偉

世界球后戴資穎逆轉擊敗韓國成池鉉，生涯首度打入全英公開賽冠軍戰。（badminton photo提供）

全英羽球公開賽11日進行各組4強準決賽，「世界球后」戴資穎面對宿敵韓國成池鉉，首局雖以11比21讓出，但小戴穩住陣腳，先以21比14扳平局數，決勝局中段再以一波4比0拉開領先，終以21比14拿下勝利，生涯首次殺入全英女單決賽！

戴資穎生涯第4度、連3年打入全英4強，但前3次都功虧一簣，這次終於突破4強障礙，將與泰國「天才少女」依瑟儂爭奪被譽為「小世界盃」的全英公開賽冠軍。

戴資穎過去和依瑟儂交手經驗豐富，13次遭遇小戴以6勝7敗稍居下風。不過小戴登上球后之後，最近一次交手為去年12月底的年終總決賽預賽，小戴就是以21比12、21比14中止對戰3連敗，最後還拿下冠軍。

有趣的是，小戴去年能贏得年終賽后冠，也是在決賽擊敗成池鉉，並報了預賽落敗的一箭之仇，剛好跟11日的逆轉勝有些相似。到倫敦後為時差所苦的戴資穎，雖然首局沒能拿下，後兩局就開始展現靈動本色，沒再讓成池鉉占到便宜。

可惜的是，「台灣一哥」周天成生涯首度闖入全英男單4強，面對過去5戰盡墨的馬來西亞球王李宗偉，首局雖以21比10的懸殊比數拿下，卻仍不敵李宗偉的老道經驗，以14比21、9比21連丟兩盤，無緣爭冠。

小天雖然先盛後衰，沒能達成扳倒偶像李宗偉的夢想，但這是他生涯6度對戰中第2次拿下局數，且是以懸殊比數先聲奪人。比起去年里約奧運的8強對戰，小天也給李宗偉更多壓力，表現可圈可點，並列銅牌也是他在全英的最佳成績。

(中時電子報)