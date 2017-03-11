學者回顧藏人抗暴 中共強行改造下悲劇

數十名流亡藏人美東時間10日在美國華府遊行，紀念西藏抗暴日58周年。學者表示，這個事件的發生是由於中共當年強行改造西藏使然，而這是中共意識形態的一部分，抗暴事件無可避免。

美國之音中文網報導，數十名流亡藏人和支持者10日聚集在中國大陸駐美大使館外舉行和平抗議。他們舉著「雪山獅子旗」，口喊「讓西藏自由」的口號，隨後遊行至白宮，向川普政府請願。

留美的大陸學者李江琳說，1959年3月10日是西藏近代史的轉捩點，被稱為「拉薩事件」或「拉薩抗暴日」，這個導致了達賴喇嘛出走，也是藏人獨立意識以及自我民族意識的覺醒。

當時，中共駐藏代表邀請達賴喇嘛及其家人前往解放軍軍區司令部一同欣賞歌舞表演，並要求不得帶武裝警衛前來。由於許多藏人擔心達賴喇嘛會被綁架，那一天數萬人包圍達賴喇嘛居住的羅布林卡宮，阻止他前往赴約。

一個星期後，達賴祕密出走，流亡海外至今近一甲子。3天後，中共解放軍和藏人間爆發激烈武裝衝突。

報導引述李江琳說，中共軍隊1951年就進入西藏，直到1959年間，在西藏周邊其他省分的藏區進行所謂的「民主改革」，包括摧毀寺廟、強迫僧人還俗、牧業合作化等措施引發許多底層藏人的反抗。

此外，軍方殘酷鎮壓，甚至透過請客吃飯和辦學習班的方式，將藏人中有威望的人控制起來，這些都讓當時的藏民警惕，並逃往當時尚未進行這種改造的拉薩。

李江琳認為，從中共角度來說，是「平息叛亂」。但造成拉薩抗暴事件的主要原因是中共一直強行推動的各項改造，這也是中共意識形態的一部分。

李江琳說，2008年後藏人自焚的地點，與1959年前後藏區武裝衝突最慘烈的地點有高度的重合性，可見那種傷痛仍然在一代代延續。

當被問到漢藏兩族人民是否可能和解的問題時，李江琳說，「只要共產黨在台上，是不可能的。」她說，占領和改造是共產黨一直以來統治西藏的方針。1060311

(中央社)