臉書露行蹤 義大利逃亡19年毒販栽了

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義大利警方表示，一名以假身分住在墨西哥的義大利毒販，在警方透過臉書追查到下落後被捕，今天關入大牢。

Capital News引述法新社報導，現已60多歲的裴隆涅（Giulio Perrone）1998年淪為逃犯，當時他因與那不勒斯（Naples）黑手黨卡默拉秘密組織（Camorra）之間的關聯以及國際販毒，遭判22年徒刑，律師上訴失敗。

裴隆涅1993年和妻子因企圖進口16公斤古柯鹼被捕，首次遭到起訴。

他隔年消失無蹤，接著就此人間蒸發。義大利警方透過臉書才查到，裴隆涅以加利耶洛（Saverio GarciaGaliero）的身分藏身在墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）譚必古（Tampico）。

義大利警方並未詳細說明如何透過臉書揪出裴隆涅。（譯者：中央社蔡佳伶）1060311

(中央社)