雇主休息日LINE工作 須依法給加班費
勞動部今天表示，如果雇主用LINE、EMAIL等方式交辦工作，勞工也有工作時，就必須給付加班費；如果時間是休息日，加班費計算就按照休息日規定。
也就是說，如果雇主用通訊軟體在休息日交辦勞工明天要開會資料，此時勞工就屬於休息日加班，做1個小時仍需給付4小時的加班費。
新北市勞工局今天指出，104年首度受理雇主下班後以LINE交辦工作，要求勞工在家提供勞務的仲裁申請，仲裁委員會認定資方應給付加班費。
對此，勞動部表示，依照勞工在事業場所外工作時間指導原則，勞工在正常工作時間結束後，雇主以通訊軟體、電話或其他方式使勞工工作，勞工可自行記錄工作的起迄時間，並輔以對話、通訊紀錄或完成文件交付紀錄等送交雇主，雇主應即補登工作時間紀錄。
勞動部說，勞工有加班的事實，雇主就必須給付加班費；如果時間落在休息日，就必須要按照休息日的加班費規定。1060311
(中央社)
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