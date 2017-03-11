池昌旭甜唱陪你 蒙眼粉絲撲聞味道
韓星池昌旭今晚登台見粉絲，甜唱中文歌「陪你」，即將入伍的他笑喊很快就回來，要粉絲耐心等待。玩遊戲時，蒙眼粉絲直接靠近聞味道，讓他直呼嚇一大跳。
池昌旭5度訪台，晚間在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，與2500名粉絲同樂，開場唱「星晴」韓文版。談起拍攝動作戲，池昌旭用中文直呼「非常、非常累，很難，唉呀」，粉絲大喊「辛苦了」，他笑著用中文說「謝謝、謝謝」。
現場抽出3名粉絲上台玩遊戲，重現韓劇「治癒者」橋段，池昌旭親手幫粉絲用圍巾蒙眼，粉絲要從5人猜到哪個是池昌旭，粉絲輪流用手摸胸肌，還有粉絲邊摸邊聞味道，讓他直呼嚇一大跳。
獲勝的幸運粉絲選要和池昌旭重現韓劇「THE K2」男女主角蓋著毯子畫面，池昌旭帥氣用雙手撐開毯子，讓粉絲掩嘴羞笑；之後又抽粉絲上台比平衡感，贈送平常就會玩的滑板。池昌旭也現身台下邊走邊唱，送花給粉絲。
談起即將入伍，池昌旭說，每次來台大家都非常歡迎他，透過作品報答粉絲的喜愛和支持，服役1年9個月不會很長，很快就會回來，希望大家有點耐心等待他，回來後還是會透過好作品與大家見面，入伍前也會拍完新作品。
看到粉絲應援排字，讓池昌旭眼泛淚光，唸完給粉絲的信後，用中文說「今天我很幸福，因為你們，謝謝你們，我愛你們」，引起粉絲尖叫歡呼；最後加碼再唱一次中文歌「陪你」，全場大合唱。1060311
(中央社)
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