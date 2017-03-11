北市碧湖公園死亡鴨禽 驗出禽流感H5亞型

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台北市內湖區碧湖公園日前由民眾發現死亡鴨科水禽屍體，今天送驗結果出爐，驗出H5高病原性禽流感反應，北市動保局趕緊針對周邊3公里高危點進行防疫處置，並加強清潔掃毒。

民眾8日在碧湖公園發現死亡鴨科，由家畜衛生試驗出檢驗，今天結果出爐，確定檢出H5高病原性禽流感反應，北市府即依禽流感高危點作業流程，對周邊高危點進行防疫處置，並就2間養禽戶採樣監測，同時由環保局、公園處及水利處48小時內針對檢出地點及周邊3公里內禽鳥餵養熱點、聚集處清潔消毒。

北市產發局表示，配合防疫機制，內湖區公園的花卉中心近20位同仁明天停止休假，投入全面消毒工作，並巡查轄區所有公園禽鳥狀況，如有禽鳥健康狀況不佳，將立即處理。

北市產發局指出，民眾發現鳥禽屍體，切勿自行撿拾，立即撥打1999通報或台北市動物救援專線02-87913064通報，相關防疫人員會盡速前往現場。1060311

(中央社)