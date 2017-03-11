陸前總書記胡耀邦夫人李昭病逝 享壽95歲
據大陸網易新聞報導，中共前總書記胡耀邦的夫人李昭，今日下午於北京因病去世，享壽95歲。1941年與胡耀邦結成連理，她從不在公開場合露面，一直在背後支持著他，直到胡耀邦於1989年病逝，兩人育有3子1女。出生於1921年的李昭，安徽省宿縣人，1940年前往延安進入延安大學學習俄語，並因此和胡耀邦相識而相戀。據港媒報導，今日稍早，大陸前國務院總理溫家寶亦曾前往醫院探望這位前總書記夫人。
胡耀邦的夫人李昭，原名李淑秀，在前往延安的那一年改為現名。結縭近50年的兩人，在婚前還有一段小插曲，當時在倡導男女平等的風氣下，李昭與胡耀邦相約，「如果生了兒子就隨父親姓胡，而生了女兒則隨母親姓李。」胡耀邦的長子於1942年出生，名為胡德平；次子胡德華於1949年出生、么女李桓則在1952年出生隨母姓，另有一子於年幼時送家鄉親戚領養，改名為劉潮。
中共建政後，李昭進入北京紡織局工作，在1983年退休時，被北京服裝協會邀請出任會長一職。不僅透過其影響力，為大陸國內的服裝品牌牽線，與日本等國合作，共同舉辦展覽、開店，也同時前北京郊區的門頭溝、昌平、密雲、懷柔等縣，協助農民發展養羊、養兔、養蠶，確保有充足的羊毛、兔毛和蠶絲能供應。然而一向謙遜的她，即便當胡耀邦於1982年出任總書記，她也依然甘於幕後，以致於鮮少能找到夫妻兩人於公開場合的合照。
根據家人向媒體表示，李昭女士的告別式將於17日在北京八寶山舉行，未來若非葬於革命公墓，則將可能遷移至江西，與夫婿胡耀邦共同長眠一塊。
(中時電子報)
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