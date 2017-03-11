搜尋合歡東峰失蹤員警 消防局在松雪樓設前進指揮所

我要評比

為搜尋合歡東峰失蹤潘姓員警，南投消防局將在松雪樓設前進指揮所。（圖／南投消防局提供）

台中市霧峰分局潘姓員警10日獨自攀登合歡東峰，原本說當晚返家，卻失聯徹夜未歸，家人今晨焦急向當地警消報案，南投、花蓮兩地警消、太管處等出動10多名搜救人員上山協尋，傍晚各搜救單位仍未尋獲，消防局將在明日早上於松雪樓設前進指揮所，進行地毯式搜尋。

(中時)