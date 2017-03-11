外長遭荷蘭拒入境 土耳其揚言報復
荷蘭政府今天拒絕土耳其外長卡夫索格魯搭機入境荷蘭，參加預定在鹿特丹（Rotterdam）舉行的集會活動。土耳其揚言對此展開報復。
法新社報導，荷蘭政府聲明表示：「土耳其當局公開威脅要採取制裁行動。如此不可能達到一個合理的解決方案。」
聲明說：「基於這個理由，荷蘭讓外界知道，荷蘭將撤回讓這位部長飛機降落的許可。」
土耳其4月16日將舉行修憲公投，土國各部會首長最近奔赴歐洲各地，鼓動數百萬住在海外的土耳其公民投下「贊成」票，藉此讓土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權。
荷蘭禁止卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）飛抵參加競選活動後，艾爾段今天揚言將報復，並指荷蘭當局的行為讓人聯想到納粹。
艾爾段在伊斯坦堡群眾活動中表示：「他們是納粹餘孽，是法西斯。你們愛怎麼禁止我們外長飛去你們國家就怎麼禁止，但從現在起，就讓我們看看，你們的飛機如何降落在土耳其。」
官員表示，土耳其外交部今天召見荷蘭駐安卡拉公使，抗議荷蘭政府禁止卡夫索格魯飛往荷蘭參加一項集會活動。
不具名的土耳其外交官員告訴法新社：「我們今天召見了荷蘭公使。」（譯者：中央社周慧盈）1060311
(中央社)
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