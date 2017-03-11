台灣原聲天籟 唱亮玉山星空

我要評比

台灣原聲童聲合唱團（前面布農服的小朋友）與波蘭波茲南男孩合唱團，面對著台灣玉山的星空，以布農語合作演唱《Kulumaha回家吧！》，不但全場感動，也留下珍貴紀錄。（沈揮勝攝）

信義鄉「玉山星空音樂會」由羅娜部落耆老的Pasibutbut（八部合音之小米豐收）揭序曲。（沈揮勝攝）

到場的愛樂者多達4、5000人。（沈揮勝攝）

台灣原聲童聲合唱團「報戰功」。（沈揮勝攝）

波茲南男孩合唱團演唱。（沈揮勝攝）

羅娜＋原聲打擊樂團演出精彩。（沈揮勝攝）

布農族籍校長馬彼得在2008年整合信義鄉各部落小學孩子，創「台灣原聲童聲合唱團」，並在2010年於玉山對面的羅娜國小首辦「玉山星空音樂會」一夕爆紅！因嚮往者眾，鄉公所2014年起協助擴辦，成了新中橫年度音樂盛事！

今天晚間，這群曾擔綱上海世博開幕主唱、榮獲法國Midem等多項國際大獎，並數度與維也納兒童合唱團互訪聯演的原民兒童歌唱團體，連續第8年唱亮玉山星空，數千愛樂者湧入，部落萬人空巷！

除了原聲美聲，由頂尖弦樂演奏家合組的台灣純弦樂團、曾有2200多場國際演出經驗的波蘭波茲南男孩合唱團、知名歌手舒米恩，也應邀到場搭配部落耆老古調吟唱，互為觀摩交流並豐富曲目內容。

「2017玉山星空音樂會」今晚在部落耆老Pislahi（狩獵祭）、Pisdaidaz（飲酒歌）及Pasibutbut（八部合音）祭儀聲中揭開序幕，鄉公所卡菲亞團契以本土歌唱《阮若打開心內門窗》及詩歌《Ie-su hai madongdong I-lav》接續登場。

隨後「羅娜+原聲打擊樂團」獻藝，《我最愛的兒子》、《垃圾桶對話》輕快節奏為現場帶來歡樂；台灣純弦樂團的《望春風》、《蘭陽舞曲》、《天公落水》更是讓人如癡如醉。

來自波蘭的波茲南男孩合唱團帶來《You raise me up》、《The battle of jericho》等多首外語歌曲，讓現場數千愛樂者感受歐洲知名合唱團的嗓聲美感！

晚間8點30分，台灣原聲童聲合唱團登場，先與波茲南男孩合唱團以布農語合作演唱《Kulumaha回家吧！》，美麗的樂音讓全場驚豔動容！馬彼得說，與國際頂尖團隊合唱，值得回味紀錄。

隨後原聲班底再唱《Turkey in the Straw》、《快樂天堂》、《Kipahpah ima拍手歌》等國際及部落歌曲，每個曲目都扣人心弦；歌手舒米恩演唱後，原聲與波茲南再度登台謝幕，玉山夜空餘音繞梁。

晚會嘉賓如雲，除縣長林明溱、鄉長史強等地方首長，馬英九夫人周美青也低調到場；馬彼得在羅娜國小已滿8年，下任校長是否續辦？地方關切！林明溱說，優質藝文活動，縣府將會關注協助，並打趣說，乾脆讓馬彼得與太太洪春滿(東埔國小校長)互調，讓兩夫妻接力、讓音樂會延續。

(中時)