陸企被指剝削非洲 官員辯解比西方好

有外媒不客氣的質問大陸商務部，中國許多企業在非洲大陸投資，但他們在當地非法採礦並造成環境汙染，被視為剝削者。陸方辯解，和過去一些西方國家不同，陸企有幫助當地就業。

12屆全國人民代表大會5次會議11日下午舉行記者會，大陸商務部部長鐘山、副部長王受文、副部長錢克明出席並回答中外記者的提問。

根據中國網，一名外國記者提問時說，非洲是中國的重要出口市場和原材料供應地，但在很多非洲國家老百姓心目，對「中國製造」的印象是品質低劣或假貨。

他還說，很多大陸企業在非洲投資，但許多當地人視他們為剝削者，為當地的人民帶來了很多的問題，比如非法採礦及環境汙染的問題。

這名記者想知道，大陸商務部會採取哪些措施來規範這些在非洲投資的陸企，以保護非洲消費者及非洲國家居民的利益。

錢克明「糾正」了這名記者的說法，表示大陸目前在非洲的投資很多，去年就新增了32億美元，「其中一大部分投資是創造就業、增加出口的」。他舉例，在衣索比亞的中資鞋廠就僱了3000多名當地居民。

他說，大陸在非洲建設鐵路，對比於「過去有一些西方國家完全是把非洲作為一個原材料的來源地或者產品的傾銷市場，很少參與非洲當地的基礎設施建設和當地產業發展」，暗批過去的西方殖民者。

不過，他也承認，大陸的製造業還在發展過程，「個別企業」出口到非洲的產品可能有品質問題。

錢克明說，將會同有關部門，防止企業把一些低劣的產品銷售到國外市場去。並表示在非洲投資的企業要履行社會責任，幫助當地進行人力資源培訓，進行一些扶貧工作，還幫助地方保護環境，減少汙染，「這些都在進行中」。1060311

(中央社)