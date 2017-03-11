不滿水費調漲 新加坡出現罕見抗議

新加坡「演說者角落」今天有100多人聚集，針對政府計畫調漲水費發起罕見的抗議行動。水費問題挑起了某些人對經濟成長遲緩和失業逐步增加的不滿情緒。

星國政府獲有人民高度支持，但對不同意見缺乏寬容也是眾所周知。當地居民只能在市區1座小公園的「演說者角落」表達不滿，而且必須遵守規範誹謗的相關法律，同時避免煽動種族和宗教緊張關係。

星國政府上月公布，將分兩個步驟來調漲水費30%，但將以退稅來協助低收入戶支付水費。

這是新加坡近20年來首次調漲水費，有些居民表示，政府擬議中的退稅金額不足以支應水費漲幅。

現年28歲、必須撫養3名子女的送貨員阿法德（Afad）說：「他們增加我們的退稅額但將水費調漲，情況還是一樣，1個大家庭必須用很多水。」

他透露自己每月收入不足2000新元（約1415美元），現在又快有另1個孩子了。

星國財政部長王瑞杰說，水費調漲的原因在於淨水技術的成本上漲；但抗議民眾認為，漲價「沒有道理」，因為星國的生活水準已經過高。

根據經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit），新加坡已連續3年被評為全世界生活費用最高的城市。1060311

(中央社)