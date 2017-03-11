不滿水費調漲 新加坡出現罕見抗議
新加坡「演說者角落」今天有100多人聚集，針對政府計畫調漲水費發起罕見的抗議行動。水費問題挑起了某些人對經濟成長遲緩和失業逐步增加的不滿情緒。
星國政府獲有人民高度支持，但對不同意見缺乏寬容也是眾所周知。當地居民只能在市區1座小公園的「演說者角落」表達不滿，而且必須遵守規範誹謗的相關法律，同時避免煽動種族和宗教緊張關係。
星國政府上月公布，將分兩個步驟來調漲水費30%，但將以退稅來協助低收入戶支付水費。
這是新加坡近20年來首次調漲水費，有些居民表示，政府擬議中的退稅金額不足以支應水費漲幅。
現年28歲、必須撫養3名子女的送貨員阿法德（Afad）說：「他們增加我們的退稅額但將水費調漲，情況還是一樣，1個大家庭必須用很多水。」
他透露自己每月收入不足2000新元（約1415美元），現在又快有另1個孩子了。
星國財政部長王瑞杰說，水費調漲的原因在於淨水技術的成本上漲；但抗議民眾認為，漲價「沒有道理」，因為星國的生活水準已經過高。
根據經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit），新加坡已連續3年被評為全世界生活費用最高的城市。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。