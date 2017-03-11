台灣首位 戴資穎擊敗成池鉉晉全英決賽
世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單4強，碰上韓國老對手成池鉉，激戰近1小時，以11比21、21比14、21比14逆轉勝，成為首位晉級決賽的台將。
成池鉉目前高居世界第3，戴資穎和她交手過19次，最近一次是在去年底的世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽年終賽，戴資穎當時在決賽擊敗成池鉉，二度在年終賽封后，對戰也取得10勝9敗領先。
首局戴資穎雖然以11比21輸掉，不過世界球后逐漸熱開身手，以21比14拿下第2局。
決勝局一開始戴資穎就以4比0佔上風，面對成池鉉的追趕，戴資穎找回手感、穩住優勢，沒有給對手翻盤的機會，接下來將和泰國的蘿特查諾（Ratchanok Inthanon）爭奪冠軍。
男單部分，台灣一哥周天成在4強面對世界球王、馬來西亞的李宗偉，以21比10、14比21、9比21遭到逆轉，止步4強。1060311
(中央社)
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