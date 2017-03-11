神父缺人 教宗願考慮任命年長已婚男

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天主教教宗方濟各表示，願意考慮在偏遠地區任命較年長已婚男性擔任神父，但排除為了解決神職人員短缺，獨身與否皆可的選項。

路透社報導，神父人力短缺促使部分進步派人士呼籲教廷，終結羅馬天主教神父獨身的古老傳統。

此舉意味天主教會將做出重大變革，並可能面臨龐大阻力。

改革派長久以來就建議教廷，任命有德行的男性擔任神父，他們通常年紀較長，若已婚，小孩已都長大成人。

教宗接受德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時說，此選項能列入考慮。

但他排除將神父一職開放給所有已婚男性，或淡化天主教會對獨身的承諾。天主教會視獨身為美德，神父因而得以完全奉獻自我，服侍上帝。1060311

(中央社)