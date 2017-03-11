在臉書罵「426」 台籍女員工慘遭大陸公司停職
把「426」掛在口頭的，真的要當心了！一名在廈門醫療美容醫院工作的台灣籍女員工，在臉書用「426」等字眼罵大陸，在網友舉報後慘遭停職。
該台籍女員工Iris Ko（陳可晴）在臉書跟網友對話說：「沒關係，426沒有在用臉書的」「所以可以在這取笑他們」「沒錯，他們看的東西我都傻眼，所以我不小心就變的超時尚」「臭死了，哈哈哈」。「爆料公社」也在臉書分享了Iris Ko的言論。
廈門美萊美容之後在微博PO文對Iris Ko作出處分，「台灣籍員Iris Ko（陳可晴）在Facebook上發表對大陸民眾不敬之詞及不當言論。對此，我公司領導引起高度重視，並於昨日即刻對此事做深入調查瞭解。經查實：該員工的行為，嚴重違反本單位制度及規定，給大眾造成傷害。其個人在Facebook上發表內容純屬個人行為，現公司當即決定對其作出停職處理，感謝各位愛國人士的監督。」
(中時電子報)
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