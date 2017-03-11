胡耀邦妻李昭病逝 享壽95歲

已故中共前總書記胡耀邦的妻子李昭11日下午在北京因病去世，享壽95歲。

新京報今晚以快訊報導這個消息。

李昭本名李淑秀，1921年12月20日生，1941年與胡耀邦結婚，兩人育有3子1女。

胡耀邦當年是中共改革派重要領導人物，他在1987年遭指責反對資產階級自由化不力，而被迫辭職。他1989年去世時，學生、市民到天安門廣場悼念，進而演變成「八九民運」及「六四」天安門事件。

2015年11月20日胡耀邦百歲冥誕時，中共中央在北京人民大會堂舉行「紀念胡耀邦同志誕辰100周年座談會」，7名中共中央政治局常委全員出席，中共總書記習近平對胡耀邦正面評價。1060311

(中央社)