大S當媽丟霸氣趴地學狼 他失尊嚴跪兒只求這事

許多明星爸媽都替子女做出偉大奉獻之事。（圖／中時資料照片；取自新浪微博）

「美容大王」大S結婚前行事風格霸氣十足，她曾放話說要對小孩施行「軍事化教育」，若哭鬧絕不用抱抱安撫，稱要培養孩子從小獨立，沒想到女兒「玥兒」出生後，大S立刻「食言」，變成寵女狂魔，日前還自曝有回她對女兒說：「媽媽以前是匹狼」，玥兒竟開口要大S學狼，沒想到大S立刻照做趴地學狼叫，和以往女王霸氣模樣大相逕庭，而演藝圈中不少父母也曾為子女做出這些充滿愛的傻事。

包偉銘為求兒子回頭學好曾下跪。（圖／中時資料照片）

1. 包偉銘

當年以一曲《跑跑跑》走紅的唱跳天王包偉銘，1993年與前妻康雅嵐離婚後，一肩扛起照顧兒子包庭政責任不以為苦，更曾帶兒子四處工作，在後台哄睡兒子後才登台表演，沒想到包庭政國中叛逆期傷透他心，使包偉銘不惜下跪只求兒子回頭，父子倆才相擁而泣大和解。

陳凱倫夫妻曾為兒子跪地念佛。（圖／中時資料照片）

2. 陳凱倫

陳凱倫兒子陳銳7年前捲入校園黑幫事件，陳凱倫夫妻為了救兒四處奔走，同年除夕法院開羈押庭，信仰虔誠的陳凱倫為祈禱兒子順利脫身，不顧藝人身分在法院大廳雙膝跪下、握佛珠念佛，然法官以有串共之虞，拒絕讓陳銳交保，陳凱倫夫妻得知後眼眶泛紅離去，陳銳2013年入監服刑，隔年假釋出獄。

秦漢為兒子上節目曾忙到耳背。（圖／取自我不是明星微博）

3. 秦漢

70歲愛天王秦漢2014年復出上大陸節目《我不是明星》，為兒子孫國豪抬轎合體，記者會當天他從早上9點起工作忙近12小時，還發生耳背情形，記者提問須經孫國豪轉述後，秦漢才能回答，被問到是否有傳授表演經驗給兒子，孫國豪則幫答自己第一次拍戲時，秦漢為此寫了好幾頁家書，提點兒子不能遲到、要虛心學習，而秦漢則是在一旁認真看著兒子回答，表情裡處處可見都是對兒子的關愛。

艾莉絲曾為女兒被欺負大哭。（圖／中時資料照片；翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）

4. 艾莉絲

艾莉絲與日籍老公結婚5年，育有一女梨梨醬，近年來她將事業重心移往法國，並帶著女兒到當地就學，沒想到去年底艾莉絲忽然在臉書哭訴女兒遭外國小男孩霸凌，使一向堅強的艾莉絲忍不住在直播中大哭，幸好艾莉絲之後直接與男孩父母溝通清楚，對方家長也對梨梨醬又抱又親，雙方的不愉快才就此化解。

(專題報導)