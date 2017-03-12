花樣北疆 最美的夏天原來長這樣

夏塔峽谷花開之時，景色如畫。(達志影像/shutterstock提供)

它是瓜果、歌舞之鄉，更是黃金玉石之邦，絲綢之路上的駝鈴聲曾在這叮噹叮噹響，在中國西北邊陲的新疆有著一絕的塞外風光，也有著絢麗多彩的民族風情，「三山夾兩盆」的地貌，讓新疆有海拔8600公尺的世界第二高峰，又有低於海平面154公尺的中國最低漥地，這裡的美，說有獨特就有多獨特。

你知道世界上離海洋最遠的城市在哪嗎?答案就是位在天山北麓的烏魯木齊，烏魯木齊是蒙古語，意為優美的牧場，這裡的春天來得遲，市區要到4月8日才會來臨，直至6月上旬起自北而南相繼結束。不過，要看到最美的北疆，最佳時機是其實是在夏季，山區遍地的野花繽紛燦爛、遠方那靜靜佇立的雪山和翠綠的草原以及藍天白雲相互輝映，美得實在不像話，各種美景一幕幕切換，滿足對夏天最美好的想像。

中國薰衣草之鄉的紫色浪漫，不輸普羅旺斯。(新華社)

薰衣草花季一到，遠處就能聞到淡雅的花香。(新華社)

在伊犁河谷，每年六月就會迎來紫色的浪漫，世界四大薰衣草產地，新疆伊犁就是其一，不用遠赴法國普羅旺斯，在鄰近的中國大陸就能處在這溢滿香氣紫色的世界，漫山遍野開放的薰衣草，一望無際的就像海洋一般壯關，伴隨著馥郁芳香，讓無數遊客都甘願在這裡花上大把時間，徜徉在花海中，為其陶醉。

西方有威尼斯水怪，在新疆喀納斯湖這，也有這麼樣的水怪傳說，不過和威尼斯水怪不同的是，喀納斯湖水不是那種爬蟲類或哺乳類，而是類似於魚類的生物，水怪傳說為這裡增添了神秘感，不過仍然不能忽略的是，喀納斯湖美不勝收的湖光山色，外型呈月牙狀，湖水最深處達到180公尺左右，有人說這裡「美得令人窒息」，純淨的美感更被稱做「東方瑞士」呢。

(中時電子報)